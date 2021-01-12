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Общество

100 педагогов Псковской области ушли на больничный из-за ОРВИ или COVID-19

В Псковской области около 100 педагогов ушли на больничный из-за ОРВИ или COVID-19, пишет официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя комитета по образованию Александра Седунова.

Комитет по образованию намерен вернуться к практике замещения педагогов на больничном студентами. Осенью 2020 года в регионе 47 студентов замещали учителей, которые болеют.

После окончания зимней сессии и каникул студенты снова будут готовы к продолжению этой практики.

Также в комитете рассказали, что в регионе нет ни одной школы или детского сада, закрытых на карантин.

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