100 педагогов Псковской области ушли на больничный из-за ОРВИ или COVID-19

16:29, 12 января 2021, ПАИ

В Псковской области около 100 педагогов ушли на больничный из-за ОРВИ или COVID-19, пишет официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя комитета по образованию Александра Седунова.

Комитет по образованию намерен вернуться к практике замещения педагогов на больничном студентами. Осенью 2020 года в регионе 47 студентов замещали учителей, которые болеют.

После окончания зимней сессии и каникул студенты снова будут готовы к продолжению этой практики.

Также в комитете рассказали, что в регионе нет ни одной школы или детского сада, закрытых на карантин.