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Политика

Губернатор Псковской области накануне Дня печати подвел итоги работы региональных СМИ

Ирина Федорова рассказала губернатору о новых форматах работы СМИ. Фото администрации Псковской области
 

В канун Дня российской печати губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с руководителем АНО «Издательский дом «МЕДИА 60» и АНО «Издательский дом «МЕДИАЦЕНТР 60» Ириной Фёдоровой. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Стороны обсудили перспективы развития региональных СМИ.

Открывая встречу, глава региона поздравил Ирину Фёдорову, а также представителей печатных СМИ региона с грядущим профессиональным праздником. Михаил Ведерников подчеркнул, что печатным изданиям читатели доверяют, специалисты освещают самые актуальные вопросы для жителей муниципалитетов, которые в том числе касаются и новой коронавирусной инфекции.

В ходе встречи Ирина Фёдорова подчеркнула, что редакции печатных изданий помимо традиционных форматов активнее позиционируют себя в социальных сетях, чем в значительной степени привлекают новых читателей, а также рекламодателей. По мнению Ирины Фёдоровой, работа редакций в данном направлении является актуальным направлением развития при сохранении печатных форм.

 

Губернатор поздравил в лице Ирины Федоровой всех журналистов области. Фото администрации Псковской области



Дополнительно региональные СМИ вместе с районными газетами внедряют новые форматы. В числе достижений СМИ регионального медиахолдинга — развитие видеоконтента, запуск прямых трансляций, перестроение работы коммерческой службы и активная работа с читателями.

«Мы создали единую, большую корреспондентскую сеть и будем делать всё для организации достойных условий для наших журналистов», — заверила Ирина Фёдорова.

В числе приоритетных направлений развития СМИ в регионе — расширение радиовещания, цифровизация коммуникации между информационными площадками. Михаил Ведерников отметил, что журналистам текущий год принесёт новые вызовы, при этом выразив уверенность, что те справятся со всеми поставленными задачами.

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