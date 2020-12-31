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Итоги медийного года с Антоном Сергеевым – в эфире ПАИ-live
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Общество

Итоги медийного года с Антоном Сергеевым – в эфире ПАИ-live

Гостем ПАИ-live в среду, 30 декабря, стал советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев.

Главной темой разговора стали итоги года для регионального медиапространства. Почему СМИ госмедиахолдинга демонстрируют впечатляющий рост аудитории? Чем закончилась реформа районок? Почему видеоконтент ПАИ оказался так востребован федеральными телеканалами? Работает ли шантаж в СМИ? Почему некоторым не даёт покоя успешность работы регионального государственного медиахолдинга? Почему растут политические и информационные Telegram-каналы? Появится ли в Псковской области региональный телеканал? Каковы критерии эффективности СМИ? Что сказали журналисты-иноагенты, встретив советника губернатора на улице?

Об этом смотрите в эфире ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации.

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Итоги медийного года с Антоном Сергеевым – в эфире ПАИ-live Оперативность и мультиформатность – Антон Сергеев об эффективности СМИ Советник псковского губернатора оценил работу чиновников со СМИ О шантаже в СМИ высказался советник губернатора Псковской области Советник псковского губернатора объяснил популярность медийных и политических Telegram-каналов Итоги медийного года с Антоном Сергеевым. Часть 3 – в эфире ПАИ-live Рекламодатели внимательно следят за аудиторией интернет-СМИ, считает Антон Сергеев Трансляции в интернете не заменят ТВ – советник псковского губернатора Итоги медийного года с Антоном Сергеевым. Часть 2 – в эфире ПАИ-live Районки работают в первую очередь для жителей районов – Антон Сергеев
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