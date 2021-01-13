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Транспортные карты в Пскове неплохо прижились, уверен Борис Елкин

Транспортные карты в псковских автобусах неплохо прижились, уверен председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

В эфире ПАИ-live он напомнил, что с 1 ноября в общественном транспорте Пскова введена новая система оплаты, и географию планируется расширять. «Были обращения в первое время, сейчас все, кто пользуются картами, понимают, куда идти, куда звонить. Стараемся отрабатывать каждое обращение», - заверил председатель комитета.

Он сообщил, что карты продаются с 25 числа каждого месяца до 5 числа. В другое время продлить карту нельзя, но можно бросить деньги на кошелек.

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