Транспортные карты введут в Пскове с 1 ноября. Как это будет работать?

15:10, 15 октября 2020, ПАИ

С 1 ноября в автобусах Пскова вместо бумажных проездных запускается система транспортных карт. В эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин рассказал, как будет работать это нововведение.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Что собой представляет транспортная карта?

Транспортная карта будет магнитной и электронной. Ее необходимо будет при каждом входе в автобус прикладывать к валидатору, который есть у каждого кондуктора либо у водителя.

Какими способами можно пополнить транспортную карту?

В отделении банка, в банковских приложениях, в банковских терминалах и банкоматах. При этом через «Личный кабинет» пользователь карты может не только пополнять ее, но и следить за своими поездками и транзакциями. Также планируется установить специальные аппараты для пополнения карт в местах, где продаются проездные на городские автобусы.

Изменится ли стоимость проезда в городских автобусах при введении транспортных карт?

С 1 ноября при оплате проезда в автобусах наличными стоимость поездки составит 27 рублей (увеличение на 2 рубля). При оплате банковской картой – 26 рублей за поездку, а при оплате транспортной картой – 25 рублей.

При этом при оплате транспортной картой с 11-й поездки стоимость проезда будет снижаться. То есть с 1 по 10 поездку в течение месяца – 25 рублей, с 11 по 20 – 24 рубля 50 копеек, с 21 по 30 – 24 рубля, после 41 поездки – 23 рубля.

Можно ли использовать транспортную карту как проездной?

Транспортную карту можно использовать как проездной билет, а второй вариант – использовать как кошелек, когда положил туда денег и ездишь, когда необходимо.

Какие виды проездных будут действовать с 1 ноября в автобусах Пскова?

Проездных билетов будет два (это та же транспортная карта). Один проездной билет по стоимости будет, как и сейчас, 1 100 рублей, но с ограничением в количестве поездок – до 100. Второй вариант проездного – безлимитный абонемент за 2 тысячи рублей. При использовании абонемента можно будет ездить без каких-либо ограничений.

Будет ли отдельная транспортная карта для льготников?

Для льготных категорий граждан будет доступна транспортная карта регионального льготника. Сама карта для льготников будет абсолютно бесплатной. Количество поездок на транспортной карте для льготников – безлимитное. Ежемесячно за такую карту нужно платить 800 рублей, как и раньше за льготный проездной билет. При этом льготный проездной также остается по той же стоимости – 800 рублей.

Основные отличия транспортной карты регионального льготника: удобность (не бумажная, а пластиковая) и возможность льготникам использовать карту как кошелек (положить на карту необходимое количество денег для поездок) в определенный месяц, когда нет необходимости в частых поездках.

Нужно ли будет иметь при себе подтверждающий документ для транспортной карты регионального льготника?

Как и в случае с льготным проездным, гражданину необходимо иметь при себе документ, который подтверждает, что он является льготником.

Будут ли отдельные транспортные карты для студентов и школьников?

Для студентов и школьников также будут действовать отдельные транспортные карты. Стоимость останется прежней, как и на проездные билеты – 850 и 800 рублей соответственно. Однако будет установлен лимит на 100 поездок в месяц.

В случае, если школьник или студент израсходует 100 поездок за месяц, транспортную карту можно будет продолжать использовать как кошелек (положить на нее необходимую для поездок сумму).

Всем ли жителям Пскова хватит транспортных карт?

На данный момент выпущено более 5 тысяч транспортных карт. Их должно хватить на первую массовую закупку. Сейчас выпущено столько карт, сколько покупается проездных билетов ежемесячно.

Есть ли мобильное приложение для транспортной карты?

Приложения мобильного пока нет, но есть мобильная версия сайта, где можно посмотреть необходимую информацию. На сайте или на пунктах пополнения карт можно проверить остаток средств. Родители могут отслеживать, в том числе, когда и куда ездил их ребенок.