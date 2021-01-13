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Общество

Борис Елкин рассказал о борьбе со снегопадом в Пскове

О борьбе со снегопадом в Пскове рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

По словам Бориса Елкина, в первых числах января на территории региона был обильный снегопад, в том числе с налипанием мокрого снега, а также ледяные дожди.

«Непогода вызвала дискомфорт у граждан», - отметил Елкин, добавив, что зачастую транспортное сообщение непосредственно зависит от дорожной инфраструктуры.

В первые дни были обращения и жалобы граждан на уборку улиц, которые комитет отрабатывал в штатном режиме.

«В первый день были обращения по центральным дорогам, потом более частные», - отметил спикер.

Также Борис Елкин отметил, что были зафиксированы и задержки на некоторых маршрутах из-за непогоды.

«Мы провели работу с администрацией города Пскова, направленную на улучшение в части уборки улиц от снега, - рассказал Елкин. – Зима будет продолжаться, и нужно уделить внимание всем».

Также глава ведомства подчеркнул, что комитет проводит работу с главами и оказывает помощь в оснащении необходимой техникой.

«Аэропорт во время праздников работал в штатном режиме, - добавил Борис Елкин. – Были небольшие задержки в связи с погодными условиями».

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