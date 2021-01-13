Борис Елкин объяснил, почему Псковская область закупила именно ПАЗы

10:20, 13 января 2021, ПАИ

О причинах выбора ПАЗов для перевозок на территории Псковской области рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

«Пазики считают старыми и архаичными, спрашивают: «Зачем купили?». Но, к сожалению, дорожные условия создают такие вызовы», - отметил спикер. Он пояснил, что в районах региона не везде можно ездить на шоссейных автобусах, поэтому и приходится прибегать к пазикам. «Пока большинство дорог не приведем в должное состояние, рассчитывать на низкопольные комфортные автобусы не приходятся. В сельской местности не везде можно проехать на любой технике», - добавил Борис Елкин.

Он рассказал, что с 1 января на некоторые маршруты постепенно выезжают новые автобусы. В Пскове уже ездят новые ЛиАЗы, часть из них еще выйдет на маршруты в ближайшее время. Длинные автобусы МАЗы уже проходят финишную стадию постановки на учет и готовятся выйти на маршруты.

«В каждом районе есть новые автобусы, кроме Великих Лук — туда мы чуть позже придем с большими автобусами, как и обещали», - отметил председатель комитета. По его словам, в 2021 году планируется запустить один такой маршрут в Великих Луках, но так как пассажиропоток невысокий, он будет ходить не весь день.

«Количество автобусов в районах будет увеличиваться», - пообещал Борис Елкин.