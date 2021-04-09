Новые автобусы выйдут на маршруты Псковской области

00:25, 02 января 2021, ПАИ





Новые автобусы, которые Псковская область получила при поддержке Минпромторга в конце декабря, уже выходят на линии области. Об этом написал в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Большая часть ПАЗов уже работает практически во всех районах Псковской области.

Кроме этого, 20 автобусов ЛиАЗ (газовые низкопольные автобусы) сегодня вышли на линии в г. Пскове.

За праздники закончится постановка новой техники на учёт, после чего все машины будут радовать жителей всех районов.