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Общество

Новые автобусы выйдут на маршруты Псковской области

В Псковскую область пришли новые автобусы. Фото Instagram
 

Новые автобусы, которые Псковская область получила при поддержке Минпромторга в конце декабря, уже выходят на линии области. Об этом написал в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Большая часть ПАЗов уже работает практически во всех районах Псковской области.

Кроме этого, 20 автобусов ЛиАЗ (газовые низкопольные автобусы) сегодня вышли на линии в г. Пскове.

За праздники закончится постановка новой техники на учёт, после чего все машины будут радовать жителей всех районов.

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