0
16:58
Главный редактор газеты «Коммуна»: Местные новости востребованы жителями разных возрастов
16:12
Размер маткапитала увеличили в Псковской области с 1 января 2021 года
15:58
Более четырех тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области
15:32
Январь в Пскове: гололёд, сумасшедшие горки и неокрепший лёд
15:23
Январь-2021 в Пскове
15:08
Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много
14:34
До -15 градусов опустится температура в Псковской области 14 января
Еще новости
Общество

Президент РФ поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса всех жителей страны, пишут российские СМИ. На совещании с кабмином глава государства заявил о необходимости подготовить соответствующую инфраструктуру к следующей неделе.

Владимир Путин также отметил, что российская вакцина является лучшей в мире. При этом еще нужно изучить, как она будет действовать в условиях множества штаммов.

Президент подчеркнул, что из-за улучшения статистики по COVID-19 нельзя терять бдительность, так как в мире пока не удается «задушить эту болезнь».

Напомним, за прошедшие сутки в России подтвердилось 22 850 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 3 471 053 случая COVID-19.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Президент РФ поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 О прививке от COVID перед крещенскими купаниями рассказали в Минздраве Почти 23 тысячи случаев COVID-19 подтвердились в России за сутки Еще один человек с коронавирусом скончался в Псковской области 199 человек заразились COVID-19 за сутки в Псковской области Ещё 241 человек в Псковской области избавился от COVID-19 Pfizer хочет зарегистрировать свою вакцину в России Роспотребнадзор предсказал новую волну заболеваемости коронавирусом Из-за пандемии в Порхове отказались от оборудования купелей Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Главный редактор газеты «Коммуна»: Местные новости востребованы для жителей разных возрастов
13 января 2021
Главный редактор газеты «Коммуна»: Местные новости востребованы для жителей разных возрастов
Размер маткапитала увеличили в Псковской области с 1 января 2021 года
13 января 2021
Размер маткапитала увеличили в Псковской области с 1 января 2021 года
Более четырех тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области
13 января 2021
Более четырех тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области
Январь в Пскове: гололёд, сумасшедшие горки и неокрепший лёд
13 января 2021
Январь в Пскове: гололёд, сумасшедшие горки и неокрепший лёд
Январь-2021 в Пскове
13 января 2021
Январь-2021 в Пскове
Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много
13 января 2021
Александр Голышев: Туристов на новогодних каникулах в этом году в Пскове было очень много
До -15 градусов опустится температура в Псковской области 14 января
13 января 2021
До -15 градусов опустится температура в Псковской области 14 января
Хозяев для подкинутых к приюту щенков ищет псковский «Шанс»
13 января 2021
Хозяев для подкинутых к приюту щенков ищет псковский «Шанс»

Идет загрузка...