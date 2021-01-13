Президент РФ поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19

15:26, 13 января 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса всех жителей страны, пишут российские СМИ. На совещании с кабмином глава государства заявил о необходимости подготовить соответствующую инфраструктуру к следующей неделе.

Владимир Путин также отметил, что российская вакцина является лучшей в мире. При этом еще нужно изучить, как она будет действовать в условиях множества штаммов.

Президент подчеркнул, что из-за улучшения статистики по COVID-19 нельзя терять бдительность, так как в мире пока не удается «задушить эту болезнь».

Напомним, за прошедшие сутки в России подтвердилось 22 850 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 3 471 053 случая COVID-19.