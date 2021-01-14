188 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса

13:15, 14 января 2021, ПАИ

Прививку от коронавируса сделали 188 жителей Псковской области. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками региона 14 января.

По словам главы региона, в начале января Псковская область получила более трех тысяч доз, которые необходимо использовать для защиты жителей.

«Псковская область готовится к старту кампании по массовой вакцинации от коронавируса, - отметил Михаил Ведерников. – По поручению президента она должна начаться со следующей недели».