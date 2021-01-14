Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Псковской области

10:47, 14 января 2021, ПАИ

12 января в Псковской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В областном комитете по образованию уточнили, что олимпиады пройдут по 22 февраля. В них примут участие школьники 9-11 классов, они покажут свои знания по 24 предметам в Пскове и по физической культуре в Великих Луках.

13 января члены жюри выбрали лучших знатоков французского языка. Победителем стала ученица 11 класса Псковского педагогического комплекса Александра Скачкова (педагог — Лариса Прошакина). Призерами названы её одноклассница Евангелина Павлова и ученица 11 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии Лидия Артамонова (педагог — Елена Иванова).

Также проводится региональный этап олимпиады имени Дж. Максвелла по физике для учащихся 7 и 8 классов и олимпиады имени Леонарда Эйлера по математике для учащихся 8 класса.

Всего на региональный этап приглашены 703 школьника из всех районов и городов Псковской области.

Организацией и проведением регионального этапа занимается Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.

Соревновательные туры пройдут в очном формате с соблюдением необходимых требований безопасности.