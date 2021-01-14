Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса

14:22, 14 января 2021, ПАИ

Как получить прививку от коронавируса рассказали жителям Псковской области во время селекторного совещания с медиками, которое проводит губернатор Михаил Ведерников.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина рассказала, что жителям в первую очередь следует обратиться в поликлинику любым удобным способом, в том числе в скором времени можно будет это сделать с помощью портала госуслуг.

Далее пациент пройдет анкетирование, по результатам которого он либо допускается до прививки, либо нет при наличии противопоказаний.

В случае если желающих будет больше, чем имеющихся прививок, будет сформирован лист ожидания. Пациентов проинформируют по телефону, когда дозы станут доступны.

В Псковской области работают восемь пунктов вакцинации от коронавируса.