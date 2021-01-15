Желающим привиться от COVID-19 псковичам предстоит сделать два укола за три недели

13:18, 15 января 2021, ПАИ

Желающим привиться от COVID-19 псковичам предстоит сделать два укола за три недели, напомнила в эфире вечернего шоу в 17:40 14 января на радиостанции «7 Небо» заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. Первый этап - введение первого компонента вакцины, второй этап - через 21 день, на 22-й - введение второго компонента.

«Те, кто собирается вакцинироваться, должны это правило соблюсти, - подчеркнула Надежда Рагозина. - Просим отнестись с пониманием, потому что одна ампула вакцины рассчитана на пять доз, то есть для вакцинации формируются группы по пять человек, поэтому принципиально важно, чтобы гражданин пришёл в назначенное время, иначе могут произойти сбои. Вакцина должна быть немедленно использована после того, как ампула извлекается из морозилки», - пояснила Надежда Рагозина.

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