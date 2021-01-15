0
13:03
Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
12:59
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
12:43
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
12:39
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
12:33
Прививка от коронавируса в Псковской области - разъяснения специалиста
11:56
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
11:46
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
Еще новости
Общество

Прививка от коронавируса в Псковской области - разъяснения специалиста

В эфире вечернего шоу в 17:40 на радио «7 Небо» ведущая Ирина Потапова узнала у председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежды Рагозиной, как и где привиться от коронавируса жителям региона. Специалист также назвала категорию граждан, которым противопоказана прививка, и тонкости в проведении самой вакцинации.

- Оромное количество людей задают вопросы – как лично я могу сделать эту прививку? Как будут отбирать тех, кому в приоритете эту прививку будут делать, какие есть противопоказания?  Что же собой представляет на данный момент организация прививок от коронавируса, кто может сделать эту прививку?

- Прививку может сделать каждый гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Существует приоритетная категория граждан, приоритеты построены по двум принципам.

Первое: приоритетному вакцинированию подлежат граждане старших возрастных групп – 55 лет и старше и граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, избыточный вес. То есть те категории граждан, для которых коронавирусная инфекция может быть наиболее опасной.

Вторая группа сформирована по профессиональному признаку – люди тех специальностей, которые максимально находятся в контакте с потенциально больными, – работники медицинских организаций, социального обслуживания, образования, общественного транспорта, военнослужащие, призывники, люди, постоянно проживающие в стационарных организациях социального обслуживания. Перечень приоритетов достаточно прозрачен и очевиден. Если гражданин не относится ни к одной из этих приоритетных групп, но желает привиться – он не получит отказа. Вакцинация сейчас доступна. Единственное, что может произойти, – одномоментное количество желающих может превысить количество доз вакцины, которыми сейчас располагают медицинские организации.

- Сколько их сейчас?

- Не имеет смысла оглашать, потому что количество вакцин прибывает ежедневно.

- То есть она пополняется?

- Она пополняется, да. В случае если доз не хватит в какой-то конкретный день, пациент будет поставлен в лист ожидания и дальше уведомлен о поступлении вакцины.

Кому противопоказано делать прививку от коронавируса

- В самом начале вы сказали о противопоказаниях, что это за противопоказания?

- Первое противопоказание – возраст моложе 18 лет. Не то чтобы это было противопоказанием доказанным, просто в настоящее время нет исследований о безопасности вакцины для данной категории граждан, поэтому сейчас для молодежи она не используется. Кроме того, к противопоказаниям относится недавно перенесенный коронавирус, активная фаза хронического заболевания, беременность, период грудного вскармливания и обострение хронических заболеваний. Сначала дожидаемся ремиссии, потом уже прививаемся. Еще одно – время меньше месяца после вакцинации от гриппа или пневмококковой инфекции.

Где можно сделать прививку от коронавируса

- Огромное количество людей наверняка задаются вопросам, где можно привиться от коронавируса?

- Со временем можно будет привиться в каждой из поликлиник Псковской области, сейчас пока, к сожалению, не в каждой. По состоянию на сегодняшний день, у нас восемь вакцинальных пунктов: поликлиника №3 Пскова. В принципе, морозильные камеры есть в каждом из трех территориальных подразделений, но сейчас пока вакцинация проводится только в третьей поликлинике. Также в поликликнике Псковской межрайонной больницы на улице Школьной; в Великолукской межрайонной больнице, в поликлинике на улице Пионерской; в Бежаницкой межрайонной больнице; Невельской; Островской; Порховской и Себежской районных больницах.

Приказом комитета определена маршрутизация, куда пойдет на вакцинацию гражданин, проживающий в том районе, где нет в настоящее время вакцинального пункта. Например, если гражданин живет в Гдове, он поедет вакцинироваться в Псков, до той поры пока в Гдовской поликлинике не развернут вакцинальный пункт.

- На начальном этапе куда обратиться человеку?

- В собственную поликлинику по месту жительства, и ему все разъяснят там.

Алгоритм такой: пациент является на вакцинацию, для начала задает вопрос в своей территориальной поликлинике, где он будет вакцинироваться. Там же пациенту проводят первичный скрининг и отсеивают при наличии грубых противопоказаний. Пациент сам может недооценивать свое состояние, это должен сделать медицинский работник, чтобы не ставить пациента перед необходимостью неоправданного визита в какой-то другой муниципалитет. Первоначально он должен обратиться в свою поликлинику, и там ему скажут, готов он к вакцинации или нет.

Если готов, то он является в ту медицинскую организацию, где есть вакцинальный пункт, заполняет анкету и проходит еще один первичный осмотр. Если он здоров, если все в порядке и нет ограничений, ему делают прививку. В некоторых случаях по результатам анкетирования возникают подозрения у доктора, не перенес ли пациент недавно коронавирус. Вот этой категории граждан, перед тем как вакцинироваться, надо убедиться, что нет заболевания в активной фазе. Вот эта категория граждан должна сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если отрицательный результат, то вторым визитом гражданин вакцинируется.

Цена вопроса

- Самый главный вопрос – это платно или бесплатно?

- Совершенно бесплатно на территории всей Псковской области. Сейчас пока не совсем удобно, потому что не в каждом муниципалитете есть. Вакцина хранится при температуре -18 градусов, не в каждой поликлинике есть это морозильное оборудование. Мы приобретаем дополнительно морозильные камеры, и как только мы насытим оборудованием каждый район – можно будет привиться по месту жительства жителю каждого муниципалитета.

- Что очень удобно, на самом деле.

- Ну да, конечно.

Нужна ли прививка тем, кто переболел коронавирусом

- Что делать тем, кто на сегодняшний момент совсем недавно перенес заболевание?

- В течение полугода после перенесенного коронавируса прививкам пациенты не подлежат. В дальнейшем они выполняют анализ на ПЦР, если нет активности заболевания – они прививаются. К сожалению, наши представления о заболевании таковы, что иммунитет к коронавирусу не пожизненный. Спустя какое-то время пациент утрачивает иммунитет, и тогда есть смысл вакцинироваться, даже если COVID-19 он уже перенес.

Вакцинация в два этапа

- Вакцинация проводится в два этапа, не все это знают. Первый этап, а затем через 21 день, на 22 день – второй этап вакцинации. Те, кто собираются вакцинироваться, должны это соблюсти. Просим отнестись с пониманием, потому что одна ампула вакцины рассчитана на пять доз. То есть для вакцинации формируются группы по пять человек, поэтому принципиально важно, чтобы гражданин пришел именно в назначенное время, иначе могут сбои произойти. Немедленно после того, как ампула извлекается из морозильной камеры, она должна быть реализована, и она рассчитана на пятерых.

- Спасибо вам огромное, это та полезная информация, о которой все говорят, друг у друга спрашивают, но до этого момента не обладали данными!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Прививки от коронавируса в Псковской области делают бесплатно 23 норвежца скончались после прививки от коронавируса вакциной Pfizer Прививка от коронавируса в Псковской области - разъяснения специалиста Псковичи уже раскупают туры в Крым, Калининград и Сочи на весну и лето Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января Почти 3 млн человек вылечились от коронавируса в России Коронавирус унёс жизни ещё двух пациентов в Псковской области Коронавирус унёс жизни 2 млн человек Вакцинация от COVID-19 в Псковской области: кого прививают в приоритетном порядке Жителям Псковской области рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
15 января 2021
Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
15 января 2021
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
15 января 2021
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
15 января 2021
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
15 января 2021
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
15 января 2021
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января
15 января 2021
Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января
Более 50 млн рублей на освещение дорог Псковской области выделено в 2020 году
15 января 2021
Более 50 млн рублей на освещение дорог Псковской области выделено в 2020 году

Идет загрузка...