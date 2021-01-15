Прививка от коронавируса в Псковской области - разъяснения специалиста

12:33, 15 января 2021, ПАИ

В эфире вечернего шоу в 17:40 на радио «7 Небо» ведущая Ирина Потапова узнала у председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежды Рагозиной, как и где привиться от коронавируса жителям региона. Специалист также назвала категорию граждан, которым противопоказана прививка, и тонкости в проведении самой вакцинации.

- Оромное количество людей задают вопросы – как лично я могу сделать эту прививку? Как будут отбирать тех, кому в приоритете эту прививку будут делать, какие есть противопоказания? Что же собой представляет на данный момент организация прививок от коронавируса, кто может сделать эту прививку?

- Прививку может сделать каждый гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Существует приоритетная категория граждан, приоритеты построены по двум принципам.

Первое: приоритетному вакцинированию подлежат граждане старших возрастных групп – 55 лет и старше и граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, избыточный вес. То есть те категории граждан, для которых коронавирусная инфекция может быть наиболее опасной.

Вторая группа сформирована по профессиональному признаку – люди тех специальностей, которые максимально находятся в контакте с потенциально больными, – работники медицинских организаций, социального обслуживания, образования, общественного транспорта, военнослужащие, призывники, люди, постоянно проживающие в стационарных организациях социального обслуживания. Перечень приоритетов достаточно прозрачен и очевиден. Если гражданин не относится ни к одной из этих приоритетных групп, но желает привиться – он не получит отказа. Вакцинация сейчас доступна. Единственное, что может произойти, – одномоментное количество желающих может превысить количество доз вакцины, которыми сейчас располагают медицинские организации.

- Сколько их сейчас?

- Не имеет смысла оглашать, потому что количество вакцин прибывает ежедневно.

- То есть она пополняется?

- Она пополняется, да. В случае если доз не хватит в какой-то конкретный день, пациент будет поставлен в лист ожидания и дальше уведомлен о поступлении вакцины.

Кому противопоказано делать прививку от коронавируса

- В самом начале вы сказали о противопоказаниях, что это за противопоказания?

- Первое противопоказание – возраст моложе 18 лет. Не то чтобы это было противопоказанием доказанным, просто в настоящее время нет исследований о безопасности вакцины для данной категории граждан, поэтому сейчас для молодежи она не используется. Кроме того, к противопоказаниям относится недавно перенесенный коронавирус, активная фаза хронического заболевания, беременность, период грудного вскармливания и обострение хронических заболеваний. Сначала дожидаемся ремиссии, потом уже прививаемся. Еще одно – время меньше месяца после вакцинации от гриппа или пневмококковой инфекции.

Где можно сделать прививку от коронавируса

- Огромное количество людей наверняка задаются вопросам, где можно привиться от коронавируса?

- Со временем можно будет привиться в каждой из поликлиник Псковской области, сейчас пока, к сожалению, не в каждой. По состоянию на сегодняшний день, у нас восемь вакцинальных пунктов: поликлиника №3 Пскова. В принципе, морозильные камеры есть в каждом из трех территориальных подразделений, но сейчас пока вакцинация проводится только в третьей поликлинике. Также в поликликнике Псковской межрайонной больницы на улице Школьной; в Великолукской межрайонной больнице, в поликлинике на улице Пионерской; в Бежаницкой межрайонной больнице; Невельской; Островской; Порховской и Себежской районных больницах.

Приказом комитета определена маршрутизация, куда пойдет на вакцинацию гражданин, проживающий в том районе, где нет в настоящее время вакцинального пункта. Например, если гражданин живет в Гдове, он поедет вакцинироваться в Псков, до той поры пока в Гдовской поликлинике не развернут вакцинальный пункт.

- На начальном этапе куда обратиться человеку?

- В собственную поликлинику по месту жительства, и ему все разъяснят там.

Алгоритм такой: пациент является на вакцинацию, для начала задает вопрос в своей территориальной поликлинике, где он будет вакцинироваться. Там же пациенту проводят первичный скрининг и отсеивают при наличии грубых противопоказаний. Пациент сам может недооценивать свое состояние, это должен сделать медицинский работник, чтобы не ставить пациента перед необходимостью неоправданного визита в какой-то другой муниципалитет. Первоначально он должен обратиться в свою поликлинику, и там ему скажут, готов он к вакцинации или нет.

Если готов, то он является в ту медицинскую организацию, где есть вакцинальный пункт, заполняет анкету и проходит еще один первичный осмотр. Если он здоров, если все в порядке и нет ограничений, ему делают прививку. В некоторых случаях по результатам анкетирования возникают подозрения у доктора, не перенес ли пациент недавно коронавирус. Вот этой категории граждан, перед тем как вакцинироваться, надо убедиться, что нет заболевания в активной фазе. Вот эта категория граждан должна сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если отрицательный результат, то вторым визитом гражданин вакцинируется.

Цена вопроса

- Самый главный вопрос – это платно или бесплатно?

- Совершенно бесплатно на территории всей Псковской области. Сейчас пока не совсем удобно, потому что не в каждом муниципалитете есть. Вакцина хранится при температуре -18 градусов, не в каждой поликлинике есть это морозильное оборудование. Мы приобретаем дополнительно морозильные камеры, и как только мы насытим оборудованием каждый район – можно будет привиться по месту жительства жителю каждого муниципалитета.

- Что очень удобно, на самом деле.

- Ну да, конечно.

Нужна ли прививка тем, кто переболел коронавирусом

- Что делать тем, кто на сегодняшний момент совсем недавно перенес заболевание?

- В течение полугода после перенесенного коронавируса прививкам пациенты не подлежат. В дальнейшем они выполняют анализ на ПЦР, если нет активности заболевания – они прививаются. К сожалению, наши представления о заболевании таковы, что иммунитет к коронавирусу не пожизненный. Спустя какое-то время пациент утрачивает иммунитет, и тогда есть смысл вакцинироваться, даже если COVID-19 он уже перенес.

Вакцинация в два этапа

- Вакцинация проводится в два этапа, не все это знают. Первый этап, а затем через 21 день, на 22 день – второй этап вакцинации. Те, кто собираются вакцинироваться, должны это соблюсти. Просим отнестись с пониманием, потому что одна ампула вакцины рассчитана на пять доз. То есть для вакцинации формируются группы по пять человек, поэтому принципиально важно, чтобы гражданин пришел именно в назначенное время, иначе могут сбои произойти. Немедленно после того, как ампула извлекается из морозильной камеры, она должна быть реализована, и она рассчитана на пятерых.

- Спасибо вам огромное, это та полезная информация, о которой все говорят, друг у друга спрашивают, но до этого момента не обладали данными!