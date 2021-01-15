Михаил Ведерников поздравил личный состав 234-го гвардейского десантно-штурмового полка с 95-летним юбилеем

12:53, 15 января 2021, ПАИ

15 января в Пскове состоялось торжественное мероприятие в честь 95-летия 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского Ордена Кутузова 3-й степени полка имени Александра Невского 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии на плацу воинской части. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с юбилеем полка, отметив характерные для них во все времена честь, доблесть и отвагу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«234 гвардейский десантно-штурмовой полк имеет славную и богатую историю. За 95 лет преданного служения нашей стране его личный состав участвовал во многих сражениях во время Великой Отечественной войны и после нее, прошел все горячие точки и продолжает нести службу в наши дни. Достойно пройдя через испытания огнем и всегда подтверждая свой девиз „В победе — честь“, воины-десантники полка снискали искреннюю любовь псковичей, стали гордостью, символом надежности и непобедимости Воздушно-десантных войск России. 33 военнослужащих полка стали Героями Советского союза, 8 — Героями России, навечно вписав себя в летопись побед нашей страны. Благодаря упорному повседневному труду военнослужащих 234 гвардейский десантно-штурмовой полк с честью выполняет все поставленные задачи. В прошлом году на вооружение полка поступила техника нового поколения, военнослужащие прошли обучение и переподготовку. В каждых проводимых учениях личный состав демонстрирует высочайший уровень мастерства и профессионализма», - отметил глава региона в поздравительном адресе.

Командир Псковского соединения ВДВ гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин, обращаясь к личному составу полка, подчеркнул, что 95 лет — это существенный срок для части, овеянный славой, примерами мужества и героизма. «Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты мужественно выполняли и продолжают выполнять все боевые задачи, поставленные Родиной», - отметил Сергей Чубарыкин и пожелал военнослужащим здоровья и мирного неба.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение военнослужащих. За усердие, высокие показатели служебной деятельности и доблесть, проявленную во время службы, особенно отличившиеся награждены памятными медалями и грамотами. Также состоялись показательные выступления военнослужащих, руководство Псковской дивизии ВДВ, гости праздника возложили цветы к мемориалу погибшим героям-десантникам на территории воинского соединения.

Основой для создания нового подразделения стал 221 стрелковый полк, входивший в состав Таманской дивизии. Это легендарное войсковое соединение было сформировано в 1926 году в Краснодаре. Звание гвардейского и сегодняшний номер полк получил 6 марта 1943 года по окончании Сталинградской битвы. С 1 марта 1949 года полк в полном составе дислоцируется на территории Псковской области.