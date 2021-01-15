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Мурашко призвал вакцинированных россиян продолжать носить маски

Россияне, которые привились против новой коронавирусной инфекции, должны будут продолжать носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител — такие люди все равно могут быть переносчиками COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - сказал Мурашко. 

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не рекомендовал носить маски гражданам, привившимся против ковида, если у них отмечается высокий уровень антител. По его мнению, это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.

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