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Через 7-10 дней записаться на прививку от коронавируса можно будет во всех районах Псковской области

Через 7-10 дней записаться на прививку от коронавируса можно будет во всех районах Псковской области, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Михаил Ведерников.

«Кампания по вакцинации уже началась. На сегодняшний день работают восемь пунктов для вакцинации, запись идет полным ходом, жители подают заявки через единую диспетчерскую службу. Планируем, что в течение 7-10 дней во всех районах и межрайонных больницах у людей будет возможность записаться на прививку и сделать её по месту проживания», - уточнил губернатор.

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