ВОЗ: Скорее всего, выявить нулевой случай заражения коронавирусом не удастся

23:20, 15 января 2021, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что установить нулевой случай заражения коронавирусом будет невозможно, сообщает ТАСС.

Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове, комментируя работу миссии специалистов в Китае.

«Возможно, нам и не удастся выявить нулевой случай, – отметила она. – Но мы будем использовать все научные возможности и проводить необходимые исследования».

Ван Керкхове подчеркнула, что ВОЗ не будет сообщать о действиях специалистов в Китае на ежедневной основе. «Давайте предоставим возможность экспертам делать свою работу, – сказала эксперт. – Мы будем отчитываться об их работе по мере поступления информации, но не на ежедневной основе».

В четверг в ВОЗ сообщили, что международная научная группа из 13 специалистов прибыла в китайский город Ухань. Основная задача специалистов заключается в изучении происхождения нового коронавируса.