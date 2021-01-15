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Общество

ВОЗ: Скорее всего, выявить нулевой случай заражения коронавирусом не удастся

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что установить нулевой случай заражения коронавирусом будет невозможно. <br> Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что установить нулевой случай заражения коронавирусом будет невозможно, сообщает ТАСС

Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове, комментируя работу миссии специалистов в Китае.

«Возможно, нам и не удастся выявить нулевой случай, – отметила она. – Но мы будем использовать все научные возможности и проводить необходимые исследования».

Ван Керкхове подчеркнула, что ВОЗ не будет сообщать о действиях специалистов в Китае на ежедневной основе. «Давайте предоставим возможность экспертам делать свою работу, – сказала эксперт. – Мы будем отчитываться об их работе по мере поступления информации, но не на ежедневной основе».

В четверг в ВОЗ сообщили, что международная научная группа из 13 специалистов прибыла в китайский город Ухань. Основная задача специалистов заключается в изучении происхождения нового коронавируса.

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