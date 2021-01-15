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Через несколько месяцев ситуация с коронавирусом нормализуется, уверен Михаил Ведерников
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Общество

Через несколько месяцев ситуация с коронавирусом нормализуется, уверен Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что осталось всего несколько месяцев до нормализации ситуации с пандемией коронавируса. Об этом он заявил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Давайте сделаем всё от нас зависящее, чтобы приблизить этот момент», - обратился глава региона к участникам совещания.

Он напомнил, что в Псковской области, как и во всей стране, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент регион располагает тремя тысячами доз «Гам-КОВИД-Вак». Он обратил внимание, что правительство оставило за регионами право на своё усмотрение приоритизировать выдачу вакцин. Совместно с представителями медицинского сообщества принято решение, что впереди пойдут несколько групп риска и лица старше 55 лет.

 «Тем не менее возможность привиться есть у любого жителя области. При необходимости будет создаваться лист ожидания. Надеюсь, что вакцина в регионе всегда будет», - подчеркнул глава региона. Алгоритм получения прививки предельно простой – достаточно записаться на приём врача через единый номер диспетчерской службы 29-90-28. Затем нужно просто следовать инструкциям. «В конце месяца можно будет записываться через Единый медицинский портал Псковской области», - добавил Михаил Ведерников.

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