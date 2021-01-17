Псковичам рассказали, где записаться на вакцинацию от коронавируса

15:38, 17 января 2021, ПАИ

Псковские врачи рассказали, где записаться на вакцинацию от коронавируса. Традиционные ответы на вопросы жителей Псковской области размещены в Instagram-аккаунте Псковской областной инфекционной больницы.

«Где можно записаться на вакцинацию онлайн?» - поинтересовались псковичи.

В настоящее время для этого нужно звонить в call-центр по телефону 122. «Вам предложат заполнить опросник и по результатам уже запишут на вакцинацию», - отметили специалисты больницы.

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