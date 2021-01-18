Набор противопоказаний при прививке от COVID-19 перечислила псковский специалист

18:03, 18 января 2021, ПАИ

Набор противопоказаний при прививке от COVID-19 схож с противопоказаниями при привививках от других заболеваний, сообщила в эфире ПАИ-live 18 января заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

По её словам, претендовать на прививку может любой житель Псковской области вне зависимости от возраста. Однако если есть противопоказания, температура, насморк или кашель, прививаться не следует. Рекомендации в этом случае схожи с теми, что обычно звучат во время вакцинации от гриппа или пневмококка.

Прививку сделали уже более 200 псковичей.