208 жителей Псковской области привились от коронавируса
От коронавируса привились 208 жителей Псковской области. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире «Россия 24».
По словам главы региона, жители уже начали записываться на вакцинацию.
«На сегодня 208 человек уже сделали прививку, – отметил Михаил Ведерников. – В основном врачи, педагоги, социальные работники».
Губернатор добавил, что пункты вакцинации планируется открыть во всех районах региона. Кроме того, будут работать выездные бригады. Подробнее о процедуре вакцинации рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.