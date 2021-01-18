Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма

18:46, 18 января 2021, ПАИ

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Над Капитолием в Вашингтоне, где проходит репетиция инаугурации Джозефа Байдена, видны клубы дыма. Корреспондент NBC News Фрэнк Торп сообщил, что часть парламентского комплекса из Капитолия эвакуирована. Служба безопасности Капитолия уведомила персонал о наличии неизвестной угрозы, пишет телеграм-канал РБК.

«Вход и выход из здания запрещены, держитесь подальше от окон и дверей. Если вы находитесь снаружи, ищите укрытие», – цитирует корреспондент NBC News сообщение службы безопасности.