Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

17:24, 07 января 2021, ПАИ

Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах. Об этом сообщает TACC. Трансляцию ведут в прямом эфире американские новостные телеканалы.

Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков. Заседание продолжается.

Итог этого мероприятия должен фактически поставить точку в процессе подведения результатов ноябрьского голосования и завершить споры относительно того, кто официально является следующим главой американской администрации.

Совместное заседание палат, начавшееся в среду, а закончившееся уже ночью в четверг, два раза прерывалось из-за возражений однопартийцев действующего президента республиканца Трампа относительно итогов выборов в ряде штатов. Еще в среду против утверждения результатов выборов в Аризоне выступил член Палаты представителей от этого штата республиканец Пол Госар, он подал возражение совместно с 60 его коллегами. Его возражение поддержал сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас).

В четверг после полуночи по местному времени республиканцы подали второе возражение - на этот раз против утверждения итогов президентских выборов в штате Пенсильвания. Инициатором был член Палаты представителей от этого штата республиканец Скотт Перри, поддержанный 80 коллегами. В его пользу также высказался сенатор-однопартиец Джош Хоули (от штата Миссури). В обоих случаях возражения были отклонены как Сенатом, так и Палатой представителей. При этом против голосовали не только демократы, но и однопартийцы Трампа.



Что происходило накануне

Процедура подведения итогов президентских выборов в США занимает несколько недель. Формально 3 ноября избирались не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. 14 декабря они проголосовали за Байдена, однако эти результаты должен был утвердить Конгресс. При этом Трамп на протяжении всех этих недель отказывался признать поражение и подавал судебные иски с требованиями пересмотреть итоги подсчета голосов в ряде штатов.

Совместное заседание Сената и Палаты представителей по утверждению итогов выборов началось в здании Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне около 13:00 по времени восточного побережья (21:00 мск). Практически сразу же оно было приостановлено из-за внесенных республиканцами возражений относительно учета голосов от Аризоны. Впрочем, контроль демократов над Палатой представителей почти не оставлял шансов Трампу добиться пересмотра результатов голосования.

Однако уже вскоре конгрессмены столкнулись с гораздо более серьезными препятствиями. Примерно через час после начала заседания сотни сторонников Трампа прорвались внутрь здания. Заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали. На протяжении нескольких часов протестующие оставались внутри. Они прошли в зал заседаний и кабинеты сенаторов и членов Палаты представителей. В ходе столкновений внутри здания Конгресса от огнестрельного ранения погибла женщина. Всего, по данным полиции округа Колумбия, во время беспорядков умерли четыре человека, 14 полицейских получили травмы, свыше 50 человек были задержаны. У штаб-квартир Демократической и Республиканской партий, расположенных рядом со зданием Конгресса, были обнаружены самодельные бомбы. В столице США до 21 января введен комендантский час.

Восстановить порядок удалось через несколько часов. Операцию по освобождению здания от протестующих осуществлял спецназ ФБР, была задействована также Национальная гвардия. Избранный президент США Байден назвал события в Вашингтоне «беспрецедентной атакой на демократию», а штурм Капитолия - мятежом.



Последние возражения

Однако после пресечения беспорядков перед конгрессменами оставалась задача завершения заседания и утверждения итогов выборов. Промедление в этом вопросе могло бы способствовать росту напряжения. По данным источников телекомпании CNN, Пентагон предлагал организовать работу в безопасном месте на военной базе, однако законодатели решили вернуться в здание Конгресса. В результате около полуночи (примерно в 08:00 мск) совместное заседание возобновилось на Капитолийском холме.

На окончательное подведение итогов ушло еще около трех с половиной часов. Большая часть этого времени была посвящена прениям вокруг возражений республиканцев относительно утверждения итогов выборов в Аризоне и Пенсильвании. Однако в обоих случаях протесты были отклонены. Возражения относительно утверждения голосов выборщиков от Джорджии, Невады и Мичигана были отозваны.



​13 дней Трампа

С утверждением итогов выборов у Трампа остается меньше двух недель на посту президента США. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января, на том же самом Капитолийском холме, который в среду оказался в руках сторонников действующего главы государства. Однако в США даже после утверждения итогов выборов Конгрессом не все верят в то, что уходящий президент будет готов сдаться. В своих заявлениях во время событий в Вашингтоне он призвал сторонников сохранять мир и разойтись по домам, однако продолжал утверждать, что выборы «были украдены». CNN со ссылкой на свои источники при этом сообщал, что Трамп медлил с распоряжением о задействовании Национальной гвардии, и в результате соответствующие указания военным были отданы вице-президентом Майклом Пенсом.

На этом фоне Демократическая партия уже обратилась к Пенсу с призывом предпринять действия для отстранения Трампа от власти. Телекомпания CBS со ссылкой на источники сообщила, что члены кабинета Трампа также обсуждают такую возможность. По информации портала Axios, об этом же говорят и в Республиканской партии, представители которой опасаются, что дальнейшие попытки уходящего президента сохранить власть могут внести раскол в ряды ее сторонников.

Сам Трамп после утверждения победы Байдена Конгрессом выступил с заявлением, в котором обещал 20 января провести передачу власти «надлежащим образом», хотя и вновь отметил, что с итогами выборов по-прежнему не согласен.