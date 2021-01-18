Скончался народный артист России Алексей Евсюков

10:07, 19 января 2021, ПАИ

На 72-м году жизни ушел из жизни народный артист России, композитор Алексей Евсюков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на продюсера Константина Полещука.

По его словам, причиной смерти музыканта стало заражение коронавирусом. «Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. Четверть века нашей творческой дружбы — и COVID все разрушил», - написал Полещук.

На протяжении почти 40 лет Алексей Евсюков аккомпанировал певцу Иосифу Кобзону.