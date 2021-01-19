Первый концерт «Восемь вопросов Пушкину» в Псковской филармонии состоится 6 февраля

12:26, 19 января 2021, ПАИ

Первый концерт «Восемь вопросов Пушкину» в БКЗ Псковской областной филармонии состоится 6 февраля, сообщила в эфире ПАИ-live 19 января директор учреждения Елизавета Барышникова.

«Мы делаем очень интересный концерт, он вот-вот поступит в продажу. Его название - «Восемь вопросов Пушкину». Концерт состоится при участии Губернаторского симфонического оркестра под управлением Николая Хондзинского, при участии солистов. Это будет не просто гала-концерт, а, скорее, такой выверенный сценарий при участии режиссёра-постановщика. То есть это будет что-то новенькое, такого мы ещё не делали, мы очень хотим опробовать этот формат», - рассказала Елизавета Барышникова.

По её словам, во время постановки будет задействован экран, будет звучать голос автора, музыка и солисты.