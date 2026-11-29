В Пскове подвели итоги фестиваля «Мосты дружбы»

17:22, 29 ноября 2026, ПАИ

В Псковском государственном университете завершился III Молодёжный фестиваль театрального искусства Союзного государства «Мосты дружбы». Четыре дня фестиваля были насыщены творческой работой: участники репетировали, посещали мастер‑классы и представляли яркие премьеры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В заключительный день фестиваля прошли конкурс антреприз и открытый круглый стол‑рефлексия с членами жюри. Для молодых артистов эта встреча стала возможностью получить профессиональную обратную связь, обсудить актуальные для них вопросы и наметить дальнейшие шаги в развитии карьеры. Торжественная церемония закрытия стала кульминацией всего события.

Заслуженная артистка России, актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Ирина Смирнова, входившая в состав жюри, отметила высокий уровень подготовки коллективов: «Спасибо, что пригласили нас в жюри, мы имеем такую удивительную возможность посмотреть на работы коллективов, которые приехали на фестиваль, и даже позаимствовать что‑то у них. Уровень их подготовки, на мой взгляд, очень высок, что очень радует».

Гран‑при фестиваля завоевал Театр Сатиры Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева со спектаклем «Замкнутый круг».

Призовые места в номинации «Лучший спектакль» распределились следующим образом: третье место присуждено Экспериментальному студенческому театру «Первая студия» Дальневосточного федерального университета за постановку «Последний вздох» по мотивам поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина». Второе место разделили экспресс‑театр «Экспериментальная студия „Мой маленький театрик“» Курского государственного университета со спектаклем «По чьей вине?» и Молодёжный театр «Лаборатория современного театра при СмолГУ» Смоленского государственного университета, представивший спектакль «Не все коту масленица». Первое место присуждено двум коллективам: Молодёжному театру «Альма‑матер» Астраханского государственного медицинского университета за спектакль «Романтический балаган» по сказке Е. Л. Шварца «Обыкновенное чудо» и Студенческому театру «Пазл» Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина за постановку «Преступление и наказание».

Награды за лучшую женскую роль получили Ангелина Шевцова из театра «Альма‑матер» (спектакль «Романтический балаган») и Надежда Сонина из театра «Первая студия» (спектакль «Последний вздох»). В номинации «Лучшая мужская роль» отмечены Константин Деев из «Первой студии» (спектакль «Последний вздох») и Савелий Игнатьев из театра «Пазл» (спектакль «Преступление и наказание»).

Актриса театра и кино Ксения Ефремова подчеркнула тщательность проработки образов участниками: «Очень многие отрывки, которые были представлены — это просто законченные маленькие спектакли. Поражает то, как подробно ребята продумывают своих персонажей, как они подготовлены, какая сценография заявлена на сцене».

Для ПсковГУ фестиваль стал не только заметным событием в культурной жизни вуза, но и значимым вкладом в укрепление межрегионального диалога. На одной сцене выступили творческие коллективы из России и Беларуси, подтвердив, что театральное искусство преодолевает границы, а совместное творчество служит надёжным мостом между людьми. Организаторы, участники и зрители поблагодарили друг друга за совместно прожитые яркие и незабываемые дни.