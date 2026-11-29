В псковском Доме офицеров прошла праздничная программа, посвящённая Дню матери
В Доме офицеров в Пскове прошла праздничная программа, посвящённая Дню матери «Свет материнской любви». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В программе были музыкальные, поэтические и танцевальные номера. На сцене выступили юные таланты и признанные артисты.
Вход на мероприятие осуществлялся по пригласительным билетам, которые выдавали в кассе Дома офицеров.
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