В псковском Доме офицеров прошла праздничная программа, посвящённая Дню матери

17:58, 29 ноября 2026, ПАИ

В Доме офицеров в Пскове прошла праздничная программа, посвящённая Дню матери «Свет материнской любви». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В программе были музыкальные, поэтические и танцевальные номера. На сцене выступили юные таланты и признанные артисты.

Вход на мероприятие осуществлялся по пригласительным билетам, которые выдавали в кассе Дома офицеров.