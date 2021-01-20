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Общество

В России создали несколько препаратов, блокирующих размножение коронавируса

В России создали несколько препаратов, блокирующих размножение коронавируса. Они находятся на стадии клинических испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Сведений о завершении клинических исследований этих лекарств пока нет. «Они стоят на особом контроле. Но ни в коем случае конкуренции между вакцинами и лекарственными препаратами нет», — подчеркнул министр. По его словам, у медиков должно быть сразу два рычага воздействия на инфекцию.

Кроме того, министр напомнил, что в России зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса.

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