В России создали несколько препаратов, блокирующих размножение коронавируса

16:51, 20 января 2021, ПАИ

В России создали несколько препаратов, блокирующих размножение коронавируса. Они находятся на стадии клинических испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Сведений о завершении клинических исследований этих лекарств пока нет. «Они стоят на особом контроле. Но ни в коем случае конкуренции между вакцинами и лекарственными препаратами нет», — подчеркнул министр. По его словам, у медиков должно быть сразу два рычага воздействия на инфекцию.

Кроме того, министр напомнил, что в России зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса.