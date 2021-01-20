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Несколько новых препаратов для лечения COVID-19 зарегистрированы в России

Сразу несколько инновационных препаратов для лечения COVID-19 зарегистрировали в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. 

«Для лечения коронавирусной инфекции инновационных препаратов зарегистрировано несколько в этом году... Таких вот ярких сегодня около трех препаратов», - заявил он в ходе заседания Совета Федерации.

По последним данным, в Псковской области 15 159 пациентов вылечились от коронавируса, из них 201 – за последние сутки. Умерло от COVID-19 115 жителей региона.  

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