0
14:41
Матвиенко: В России не будет ковид-паспортов
12:48
Несколько новых препаратов для лечения COVID-19 зарегистрированы в России
22:54
Создатели сериала «Острые козырьки» заявили о его закрытии
18:46
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
23:49
18 января исполняется 78 лет со дня прорыва Ленинградской блокады
20:57
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
22:14
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
Еще новости
Страна и мир

Правительство поддержало инициативу «Единой России» распространить ипотеку на деревянные частные дома

Правительство РФ намерено распространить ипотеку на деревянные дома, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, сейчас рынок деревянного строительства достаточно ограничен — продажей таких домов занимается 65 компаний в России. При этом спрос на деревянную застройку растет, и ипотека позволит его удовлетворить, отметил руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского реготделения партии.

«Ипотека на деревянные дома позволит лесной отрасли адаптироваться к новым условиям — запрету на экспорт необработанной древесины — и обеспечить не жителей других стран, а россиян хорошим, современным и экологичным жильем», - сказал Александр Якубовский.

Сейчас доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство не превышает 1-2% от общего объема, поскольку ставка по ним вполне сопоставима с обычным потребительским кредитом. При этом, согласно соцопросам, более 60% граждан хотели бы жить в своем доме.

Расширение программы ипотеки на частные дома «Единая Россия» и правительство прорабатывают около полугода. Тему поднял председатель партии Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан 20 августа. По итогам мероприятия «Единая Россия» совместно с Минстроем и ДОМ.РФ выработали совместную позицию по вопросу ипотеки на ИЖС. В частности, участники обсуждения согласились, что предложения партии способствуют развитию строительства ИЖС на всей территории страны, вовлечению неиспользуемых земельных участков в оборот, созданию социальной инфраструктуры и расширению рынка жилья и ипотечного кредитования. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил разработать меры поддержки ИЖС — среди них глава государства назвал ипотеку на частные дома из дерева.

19 января Госдума приняла во втором чтении поправки «Единой России» в Лесной кодекс — теперь в стране появится система учета заготовки древесины и сделок с ней. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») назвал документ базовым в масштабной реформе лесной отрасли, которую проводят по поручению Владимира Путина. Она должна декриминилизировать сферу и снизить объем серого сектора в ней. При подготовке законопроекта авторы собрали предложения от предпринимателей, которые работают в отрасли. Переход на новые условия важно сделать безболезненным — и переориентация на внутренние рынки — в том числе, при помощи ипотеки на деревянные дома — станет одним из инструментов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Матвиенко: В России не будет ковид-паспортов
20 января 2021
Матвиенко: В России не будет ковид-паспортов
Несколько новых препаратов для лечения COVID-19 зарегистрированы в России
20 января 2021
Несколько новых препаратов для лечения COVID-19 зарегистрированы в России
Создатели сериала «Острые козырьки» заявили о его закрытии
19 января 2021
Создатели сериала «Острые козырьки» заявили о его закрытии
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18 января 2021
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18 января исполняется 78 лет со дня прорыва Ленинградской блокады
17 января 2021
18 января исполняется 78 лет со дня прорыва Ленинградской блокады
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
17 января 2021
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
16 января 2021
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса
16 января 2021
Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса

Идет загрузка...