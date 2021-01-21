Работу на Украине отказались включить в трудовой стаж псковички

12:59, 21 января 2021, ПАИ

Работу на Украине отказались включить в трудовой стаж псковички, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

14 января Порховский районный суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований гражданки к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Порховском районе Псковской области (межрайонное) о включении периодов работы в страховой стаж и перерасчёте пенсии. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о включении в страховой стаж периода её работы с 01.01.2002 по 26.12.2018 в организации, находящейся на Украине, и перерасчёте пенсии.

Суд, установив, что работодателем не уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, что противоречит ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», согласно которой в страховой стаж включаются периоды работы или иной деятельности после 01.01.2002 (после вступления в силу Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ), которые выполнялись на территории Российской Федерации и при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, отказал в удовлетворении требований истца.