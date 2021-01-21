Более чем тысяче воспитанникам интернатов Псковской области помогут определиться с профессией

17:37, 21 января 2021, ПАИ

В Псковской области воспитанникам школ-интернатов помогут выбрать будущую профессию. Об этом рассказала автор проекта «Навигатор в мире профессий» Псковского областного отделения Российского детского фонда Екатерина Транёва в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

Проект «Навигатор в мире профессий», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов, направлен на помощь воспитанникам школ-интернатов в определении будущей профессии.

«В первую очередь мы планируем работать с учениками выпускных классов школ-интернатов, – отметила Екатерина Транёва. – То есть порядка 350 человек».

Для всех них будет составлен индивидуальный маршрут, который они смогут продолжить за рамками проекта.

«Надеемся, что это станет некой дорожной картой при выборе профессии, – подчеркнула спикер. – Сам формат проекта позволяет участвовать всем воспитанникам».

Только в школах-интернатах планируется задействовать порядка 1 200 детей, часть из которых будет участвовать в мероприятиях, а остальные смогут применять методические материалы и пользоваться инструментами и дополнительным оборудованием, которые будут закуплены в школы-интернаты.