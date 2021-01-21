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Политика

Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях

Роскомнадзор составил административные протоколы на шесть соцсетей. Фото Сергей Пятаков/РИА «Новости»

 

Шесть интернет-площадок получат штраф от Роскомнадзора за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах. Представители TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube были приглашены в ведомство для составления протоколов об административных правонарушениях. По существующему закону каждой соцсети грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.В случае повторного нарушения закона сумма может быть увеличена до 10 % от годовой выручки отдельной площадки.

Социальная сеть TikTok уже начала удалять видео с призывами к несовершеннолетним на незаконные протестные массовые мероприятия, сообщил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

С 18 января в официальных сообществах вузов и студенческих рассылках стали появляться предупреждения о том, что студентам грозит административная ответственность или даже отчисление за участие в несогласованных митингах.

Сотрудники МВД готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января, а также привлечь к ответственности тех, кто призывает к участию в ней. Об этом в четверг заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

Призывы к митингам появились в интернете после ареста Алексея Навального.

Такое письмо получили студенты финансового университета. Скан канал Avtozak Live

 

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