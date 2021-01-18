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Общество

Алексея Навального арестовали на 30 суток

Фото Kirill Kudryavtsev, РИА Новости

На 30 суток арестовали Алексея Навального, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Вадима Кобзева.

Судья Химкинского городского суда заключила Алексея Навального под стражу на 30 суток, до 15 февраля. Он будет ожидать в СИЗО заседания, на котором будет решено, заменят ли его условный срок реальным. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.

В столичном управлении ФСИН пояснили, что Алексей Навальный был на учете и должен быть приходить не менее двух раз в месяц на регистрацию. В 2020 году он нарушал условия испытательного срока и не явился на регистрацию около шести раз. УФСИН учитывало, что он лечился в берлинской клинике, но Навальный не явился и после выписки.

17 января Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

Навальный имеет две судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей, а вторая  по делу «Ив Роше», — с хищением свыше 30 миллионов рублей.

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