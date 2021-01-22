Названы регионы – лидеры записи на вакцинацию через «Госуслуги»

18:03, 22 января 2021, ПАИ

Сайт Правительства РФ сообщает, что регионами – лидерами по количеству записей относительно численности населения в настоящее время являются Сахалинская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Калининградская область. В меньшей степени этот показатель выдерживают Кемеровская область, Чеченская Республика, Севастополь, Республика Дагестан, Новгородская область. Об этом сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, комментируя ситуацию с записью на вакцинацию через «Госуслуги».

«По поручению президента с 18 января в стране началась массовая вакцинация от коронавируса и в тестовом режиме запущена электронная запись на «Госуслугах». Идёт отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом, и ежедневно всё больше граждан имеют возможность записаться», – добавил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в новый раздел обратной связи в связи с вакцинацией против COVID-19 на сайте госуслуг поступило около 5 тыс. обращений. «Граждане сообщают о возникающих проблемах с записью, нехватке вакцины или оставляют отзывы об оказании услуги. Мы благодарны за обратную связь, сигналы от людей позволяют видеть, где есть недоработки, и оперативно их устранять», – отметил вице-премьер.

По словам вице-премьера, благодаря интеграции портала с лабораторией Роспотребнадзора пользователи могут также получать уведомления о результатах тестирования на COVID-19. «Эти вопросы связаны с медицинской информацией и требуют максимального внимания в части сохранности персональных данных. Минцифры будет принимать исчерпывающие меры для защиты данных пользователей», – добавил он.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проконтролировать уровень защиты персональных данных россиян при организации уведомлений о результатах тестирования на коронавирус через портал госуслуг.