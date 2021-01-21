19 пунктов вакцинации от COVID-19 открыты в Псковской области

11:38, 21 января 2021, ПАИ

В Псковской области сейчас открыты 19 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачёва в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

По её словам, в гражданский оборот в регион поступает достаточное количество вакцины. Сивачёва считает, что люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны быть привиты в первую очередь.

«У них заболевания протекают тяжело и со смертельными исходами, и защитить их нужно в первую очередь, чтобы они остались живы», – отметила Ираида Сивачёва.

Она подчеркнула, что граждане в Псковской области уже могут записываться на вакцинацию, есть электронная запись в том числе и через Госуслуги.

«Мы хотим, чтобы этого заболевания не было», – заключила Сивачёва.