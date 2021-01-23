Поглазеть

16:14, 23 января 2021, ПАИ

Поглазеть — это, пожалуй, ключевое слово, которым можно охарактеризовать несанкционированный митинг в Пскове 23 января.

В назначенное организаторами несанкционированной акции время сбора у памятника кн. Ольги пришло человек 200-250. Все это напоминало какую-то «светскую» тусовку, на которую все пришли поглазеть, поснимать, выложить в соцсети пару фото и видео. Для полной картины не хватало только шведского стола. Вместо стола супруга одного из мятежных политических деятелей принесла несколько коробок пиццы. Видимо, не давала слава помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, раздававшей во время известных событий в Киеве печеньки и бутерброды.

Ни одного видного политика, несколько политических фриков — для светского раута оказалось маловато. Николай Кузьмин да Лев Шлосберг дождались своего звездного часа - в теплом полицейском автобусе. Представители правоохранительных органов вели себя корректно, предупреждая собравшихся о незаконности акции, об административной и уголовной ответственности.

Подростки ошивались поодаль — тоже поглазеть. Реклама профильного министерства таки сделала свое дело.

Большинство же глазели на действо с помощью веб-камеры «Псковлайна», направленной на Октябрьскую площадь. На которой, признаться, место тусовки видно и не было.

Минут в пятнадцать второго тусовка направилась в Летний сад, а оттуда на площадку у Кузнецкого моста. Видимо, чтобы потом громко назвать это шествием.

Кто-то шел и пил кофе, кто-то нес на вытянутых руках свои (хочется надеяться, что именно свои) труселя. Кто-то хотел приключений и кричал полиции: «Заберите меня». Полиция игнорировала. Приключения накрывались медным тазом.

Прямо во время митинга мы становились свидетелями мифотворчества: про преувеличенное число участников — некоторые на голубом глазу начали писать про 1500 участников; про жесткость полиции, про неправомерные задержания, про гордое шествие и чуть ли не самую большую политическую акцию, какую-только видел Псков с момента основания. Грамотная нарезка видеокадров, одухотворенные лица — и вот, готово, «Леша, мы затебее затебее».

Но те, кто видел митинг вживую, убедились, что промоушен оказался громче самой акции.