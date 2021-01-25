Филиал псковского хип-хоп-центра «Хоть отбавляй» открылся в Острове

12:14, 25 января 2021, ПАИ

В Острове открылся филиал псковского хип-хоп-центра «Хоть отбавляй». Об этом рассказал руководителя центра Кирилл Кочнев в эфире проекта ПАИ-live 25 января.

«В этом году у нас в Острове открылся филиал, всего их восемь», - рассказал Кирилл Кочнев, отметив, что подобного центра нет нигде в мире.

Перед пандемией центр начал сотрудничать с иностранцами, планируется реализовать много иностранных проектов.

«В этом году меня должны пригласить в Париж, будут учить делать театральные постановки, поскольку во Франции развита танцевальная культура», - отметил Кочнев.

Руководитель хип-хоп-центра уверен, что их организация находится на высоком уровне развития.