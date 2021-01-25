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Контрабандные сигареты на 15 млн рублей изъяли псковские полицейские

Псковские полицейские изъяли контрабандные сигареты на 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники следственного управления УМВД России по Псковской области совместно с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка при содействии Псковской таможни пресекли незаконную перевозку и сбыт немаркированной табачной и алкогольной продукции. Злоумышленники в обход таможенных постов ввозили в страну из сопредельного государства табачные изделия.

Организатор группы, 45-летний местный предприниматель, реализовывал сигареты без специальных марок на территории региона через розничные торговые точки. В ходе расследования было допрошено более 40 свидетелей, проведено 35 обысков.

У предполагаемого лидера группы полицейские изъяли грузовой автомобиль, почти 580 тысяч пачек сигарет без специальных марок на сумму более 15 млн рублей, а также свыше 3,5 тысяч бутылок немаркированного алкоголя, предназначенного для перепродажи. Предприниматель находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и других участников группы.

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