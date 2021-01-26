Более 72,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:44, 26 января 2021, ПАИ

По состоянию на утро 26 января в мире зарегистрировано 100 297 667 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 2 149 835 человек. Количество выздоровевших – 72 339 449.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 25 861 597. В этой стране от коронавируса умерли 431 392 человека, выздоровело – 15 617 360.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 3 738 690 человек, 3 150 763 пациента выздоровело, 69 918 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 28 710 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 16 349 пациентов, 122 человека умерло.