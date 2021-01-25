145 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
В Псковской области за сутки коронавирусом заразились 145 человек, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
С начала пандемии в регионе заразились 28 710 человек, выздоровело 16 349, умерло 122.
Псков – 10441, Великие Луки – 5298, Бежаницкий район - 251, Великолукский район – 689, Гдовский район – 335, Дедовичский район – 490, Дновский район - 275, Красногородский район – 168, Куньинский район – 246, Локнянский район - 192, Невельский район – 1182, Новоржевский район – 287, Новосокольнический район – 699, Опочецкий район – 765, Островский район – 1363, Палкинский район – 320, Печорский район – 560, Плюсский район – 385, Порховский район – 911, Псковский район – 2435, Пустошкинский район – 229, Пушкиногорский район - 221, Пыталовский район – 202, Себежский район – 355, Стругокрасненский район – 261, Усвятский район – 121, Иногородние (с 30.12.2020) - 29.