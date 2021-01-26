52,2% жителей Псковской области привились от гриппа

11:47, 26 января 2021, ПАИ

52,2% жителей Псковской области привились от гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 22 января были привиты 326 859 человек, в том числе 72 800 детей и 235 989 взрослых. Вакцина, полученная из федерального бюджета, использована в полном объеме.

За счет других источников прививки сделали 18 070 жителей региона.

Напомним, в Псковской области также проходит вакцинация от коронавируса.