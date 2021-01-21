Чем антиковидная вакцинация отличается от сезонных прививок от гриппа и каков порядок её проведения – в интервью с Надеждой Рагозиной

13:35, 21 января 2021, ПАИ

В Псковской области после начала массовой вакцинации у жителей возникает много вопросов. Заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире ПАИ-live постаралась максимально полно на них ответить.

Если нет противопоказаний

– В регион прибыла вакцина от COVID-19. Это так?

– Да, это так.

– Процедура уже началась. Сколько людей уже вакцинировано? Кто может претендовать на вакцину?

– Вакцинировано сейчас больше 200 человек, претендовать может каждый при отсутствии медицинских противопоказаний. Не применяется вакцина в возрасте до 18 лет, потому что еще нет клинических исследований об ее безопасности для этой возрастной группы. Не применяется вакцина для пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями и эти заболевания находятся в фазе обострения на момент принятия решения. Не проводится вакцинация в течение полугода после перенесенного коронавируса: если пациент переболел коронавирусом, в течение ближайших шести месяцев он вакцинации не подлежит. В течение месяца не подлежат вакцинации люди после проведенной вакцинации от гриппа или пневмококка и люди с активными проявлениями респираторных симптомов. Если у пациента есть подъем температуры, есть катаральные явления – насморк, кашель, боли в горле – в это время ему проводить вакцинацию не следует. Предварительно нужно вылечиться, а потом уже ставить вопрос о вакцинации.

– В принципе, это стандартные рекомендации для любой другой вакцины.

– Абсолютно те же самые рекомендации касаются прививок против гриппа, пневмококка и всех других. Эти рекомендации неспецифические.

– Есть исключения?

– Полгода после перенесенного коронавируса. Это рекомендация, которая не касается никаких других вакцин.

– Если после прививки кто-то почувствует острую реакцию – повышение температуры или еще что-то, стоит ли обращаться к врачу? Имеет ли смысл брать больничный?

– К врачу обращаться однозначно стоит, это обязанность гражданина, потому что это в его интересах: врач будет дальше следить за состоянием его здоровья. Во-вторых, вакцина новая, поэтому мы должны собрать максимум информации о степени её безопасности, каждое побочное явление или плохая переносимость, аллергические реакции должны быть замечены, задокументированы, и на основании системных исследований делаются глобальные выводы о степени безопасности вакцины. Что касается больничного листа, это зависит от степени выраженности побочных явлений. Если речь идёт о минимальном покраснении в месте инъекции, наверное, это не основание для выдачи больничного. Если развилась острая аллергическая реакция, к примеру анафилактический шок, то, конечно, пациент подлежит экстренной медицинской помощи и дальнейшему динамическому наблюдению в течение какого-то времени. Повторюсь, точно такие же побочные явления зарегистрированы при применении противогриппозной вакцины. Мы многократно говорили со всех трибун, что могут быть легкие гриппоподобные явления: недомогание, небольшое повышение температуры – это достаточно часто встречается и неопасно, но доктору доложить об этом нужно.

– Правильно ли я понимаю, что не исключены не очень приятные проявления, но ущерб от них меньше, чем от отсутствия вакцинации?

– Достаточно посмотреть на степень востребованности этой вакцинации. Люди активно обращаются, спрашивают о возможности сделать прививку, каждый для себя сделал вывод о том, что риски, связанные с побочными действиями вакцины, меньше, чем риск от основного заболевания.

– Эту прививку считают достаточно сырой. Вы сказали, что сейчас идет сбор данных. Необходимые базовые исследования проведены?

– Разумеется, ни один препарат, в том числе и вакцина, не вводится в гражданский оборот, пока не проведены клинические исследования его безопасности, эффективности и не получено подтверждение, что риски, связанные с вакцинацией, многократно меньше, чем потенциальная польза.

– Просто еще не было времени оценить вакцину…

– Мы как-то забываем, что каждый год противогриппозная вакцина, вообще-то, новая в зависимости от того, какие штаммы гриппа приходят. Комплектация противогриппозной вакцины каждый год другая, то есть мы можем с формальной точки зрения говорить о том, что каждый год на рынок поставляется противогриппозная вакцина, которая является фактически новой.

– Почему нельзя собрать все возможные штаммы и сделать одну прививку? В одной прививке собрать все?

– А смысл? Вероятность прихода штаммов просчитывается достаточно достоверно, и в вакцину включаются те штаммы, которые придут с самой высокой степени вероятности. Это достаточно сложная процедура – создание многокомпонентной вакцины, и нет смысла её нагружать компонентами, которые заведомо не пригодятся.

Одна ампула на пятерых

– Есть ли очереди? Существует нюанс, что ампула распечатывается и нужно вакцинировать сразу не менее пяти человек, потому что она хранится в особых условиях. А еще нужно делать вторую инъекцию.

– Ампула рассчитана на пять доз, и было бы очень не по-хозяйски позволить третьей, четвертой и пятой дозе пропасть. Вакцина хранится при температуре -18 градусов, она подлежит использованию незамедлительно после разморозки. Для вакцинации формируются группы, кратные пяти. Запускается пять человек – ввели одну дозу вакцины, приходят следующие пять человек – и вводится следующая доза вакцины. Именно поэтому нужно являться в конкретно назначенное время и дату.

– Каков порядок действий?

– Пациент является в поликлинику по месту жительства и информирует о том, что он хочет привиться. Вакцинация является всеобщей, но, несмотря на это, все-таки есть приоритетные категории граждан. Если останется одна доза вакцины и двое желающих, то будет привит гражданин, который относится к приоритетной категории. Принципы формирования приоритетных категорий двоякие – по медицинским показаниям и по профессиональной принадлежности. По медицинским показаниям мы предпочитаем прививать граждан, у которых есть хронические заболевания, и граждан старших возрастных групп – старше 55-60 лет. С точки зрения профессиональной принадлежности приоритетные категории – это все профессии, которые связаны с общением с большим количеством людей: медицинские, образовательные организации, ЖКХ, общественный транспорт, МФЦ, продавцы, торговцы, учащиеся старше 18 лет. Принципы формирования приоритетных групп достаточно очевидные.

Пациент приходит в поликлинику, осматривается в доврачебном кабинете. На старте термометрия, естественно, как и при всякой другой вакцинации. Если регистрируется повышенная температура тела – пациент вакцинации в этот день не подлежит. Он возвращается домой, выздоравливает и приходит потом.

– Повышенная температура – это сколько?

– Все, что больше 37. Дальше он идет в доврачебный кабинет, где перед прививкой проводится стартовое анкетирование для того, чтобы определить, нужно ли пациенту предвакцинальное обследование. В обычных условиях, если человек здоров, он сразу же идет вакцинироваться. Если в ходе анкетирования выявляется какой-то отягощённый эпиданализ: либо он контактировал с больными коронавирусом в течение последних двух недель, либо он сам переболел коронавирусом, пусть больше шести месяцев назад, но переболел, либо у него были респираторные проявления в течение последних двух недель – такому пациенту перед тем, как вакцинироваться, нужно сделать ПЦР-исследование на COVID. Если анализ окажется отрицательным, то ему тоже можно вакцинироваться. Он приходит и вакцинируется. Только для этого гражданина вакцинация проходит не в день обращения, а спустя какое-то время.

В очередь!

– Если я сегодня не смог пройти, меня запишут как желающего? Проинформируют или мне нужно будет каждый день пытаться попасть самому?

– Запишут. Мы главных врачей ориентируем на то, чтобы формировался лист ожидания, если спрос превышает предложение, чтобы пациенты оповещались по очереди. Не нужно забывать о том, что вакцинация проводится в два этапа – строго через 21 день: на 22-й день пациент должен явиться для второй аппликации.

– Если перед второй аппликацией, в этот промежуток пациент заболел?

– Тогда не будет второй аппликации вакцины. Тогда нужно будет выждать и повторить заново.

– Сейчас есть какие-то данные, сколько желающих?

– Дело в том, что вакцинация стала массовой. Каждый знает дату, когда это было провозглашено именно в массовом масштабе. До этого мы проводили вакцинацию только декретированных контингентов: подлежали вакцинации медработники, работники образования, работники социальной сферы по предварительно сформированным спискам, поэтому там лист ожидания формировался непосредственно сразу же.

Порядка 60 человек уже полностью завершили вакцинацию – это в основном медработники, которые начали прививаться первыми. Первые вакцины поступили в регион еще в декабре, поэтому есть лица, которые вакцинацию уже завершили.

– Первый укол снижает риск заражения или без второго не работает?

– Сейчас я скажу, что снижает, и половина народа на вторую аппликацию не явится. Есть правила введения вакцины: она состоит из двух компонентов, нужно ввести два компонента, чтобы был эффект.

– Губернатор на совещании с медиками поднимал вопрос сообщений о том, что в праздничные дни появились очереди. Это удалось преодолеть? С чем эти обращения были связаны?

– Во-первых, что мы вкладываем в понятие очереди? После того как появились череда этих обращений, наши сотрудники сделали рейды во всех трех поликлиниках, мы фотографировали эти очереди. С моей точки зрения, когда стоит очередь из десяти человек в четыре кабинета, то в каждый кабинет очередь из двух-трех человек, думаю, еще не катастрофа.

– Ситуация нормальная.

– Она, может быть, не то чтобы нормальная. В идеале ни одного человека не должно быть, но и масштаб ужаса преувеличен. Действительно, проблемы были – их вызвали объективные причины, может быть, неоптимальная организация процесса. Врачи тоже люди, они, к сожалению, тоже болеют. Очень большая часть медработников нетрудоспособна в связи с острыми заболеваниями, в том числе с коронавирусом. Нагрузка, наоборот, кратно возросла, поэтому понятно, что у каждого из оставшихся медиков нагрузка возросла четыре-шесть раз. Плюс это было в праздничные дни, поликлиники работали в режиме выходного дня. С этим тоже было связано формирование очередей. Сейчас можно говорить об этом в прошедшем времени, потому что праздничные дни, каникулы закончились, поликлиники вернулись в плановый режим работы.