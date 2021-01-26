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Общество

Более 100 тысяч добровольцев оказывают поддержку нуждающимся в период пандемии

В период пандемии более 100 тысяч добровольцев оказывают поддержку нуждающимся. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Одним из самых востребованных направлений добровольчества остается автоволонтерство, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 26 января в ходе второго Социального онлайн-форума.

«Мы не только помогаем с транспортом врачам, но и занимаемся перевозкой пациентов. За первые три недели января наши волонтёры совершили уже почти 50 тысяч выездов», — рассказал Андрей Турчак, подводя первые итоги работы волонтерских центров в 2021 году.

Еще одно востребованное направление – доставка горячих обедов медикам и помощь их семьям. С начала года добровольцы передали медикам в «красных зонах» более 800 тысяч продуктовых наборов и почти два миллиона горячих обедов, рассказал секретарь Генсовета.

Помощь по-прежнему нужна и в больницах. Только в январе волонтеры — студенты медвузов и депутаты «Единой России» — отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. Это почти вдвое больше, чем в декабре прошлого года. Помимо этого, партия помогает в развертывании кол-центров в 122 регионах и обеспечивает волонтерские центры средствами индивидуальной защиты, техникой и другими ресурсами. Активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. За последний месяц уже доставлено более 700 тысяч комплектов, рассказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что волонтерские центры не прекращали работу и в новогодние праздники.

«Наши депутаты, однопартийцы приняли участие в акции «Елка желаний» и исполнили новогодние мечты 44 тысяч детей по всей стране. В праздники большое количество врачей находилось на дежурствах. Мы постарались окружить их вниманием и заботой — передали более 200 тысяч продовольственных наборов, поздравили их детей с Новым годом. Украсили почти тысячу ковид-госпиталей, чтобы создать праздничную атмосферу врачам и пациентам. Также волонтеры и депутаты поздравили с Новым годом 48 тысяч наших ветеранов Великой Отечественной войны», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Несмотря на снижение уровня заболеваемости в России, волонтерские центры «Единой России» продолжат свою деятельность, подчеркнул он.

По словам руководителя Псковского волонтерского центра «Единой России», секретаря регионального отделения партии Александра Козловского, в этом году «Единая Россия» не уходила на новогодние каникулы.

«Партийцы во всех муниципалитетах Псковской области работают каждый день: и в будни, и в праздники. Наши волонтеры доставляют продукты и лекарства, помогают медикам добираться от дома до работы и обратно, привозят медикам «красных зон» горячие обеды, бытовую технику, - подчеркнул он.

Александр Козловский добавил, что партийные волонтеры поздравляли детей врачей и воспитанников детских домов, а также ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом. Подарки псковские дети получили и в рамках акции «Ёлка желаний». В числе первых юных псковичей поздравил Андрей Турчак.

«Благодаря неравнодушию и активности партийных добровольцев «Единая Россия» стала надежной опорой для наших земляков в столь непростое время. Волонтеры трудятся и расширяют форматы оказания помощи людям. В Великих Луках добровольцы очистили от снега территорию у Дома ветеранов. Волонтерский штаб «Единой России» будет работать до тех пор, пока мы не вернемся к прежнему образу жизни», - заключил руководитель Псковского волонтерского центра партии.

26 января на площадке партии прошел второй Социальный онлайн-форум «Единой России». В нем приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, федеральные министры и активисты волонтёрских организаций «Единой России» со всей страны.

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