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Общество

Исторический цинизм: в Польше ко дню памяти жертв холокоста издали книгу Гитлера

В Польше додумались издать книгу Гитлера в дни памяти жертв Холокоста. Фото 360

 

Все помнят, что в годы войны на территории Польши находилось несколько концентрационных фашистских лагерей. Тем не менее в дни, когда общественность поминает жертв холокоста, польские издатели выпустили книгу Гитлера «Моя борьба» с подробными комментариями историков.

Несмотря на то что сноски комментаторов носят исключительно отрицательный характер, сам текст книги сохранён полностью. Оформление книги соответствующее. Она издана в красной обложке, на которой германской готической вязью, которую очень любили фашисты, выведены название книги и имя автора. 

Поляки уверены, что новое издание должно предупредить читателей о том, «как легко разрушить демократию и практически незаметным образом прийти к тоталитаризму». Издание назвали «академическим» и предназначенным для историков, однако доступно оно далеко не только сообществу учёных: купить «Майн кампф» можно на сайте – с доставкой по всему миру.

При этом в самой Польше, как и в России, труд Гитлера остаётся запрещённым. Как именно издателям удалось обойти запрет, не уточняется. Однако заведующий архивом и музеем научно-просветительного фонда «Холокост» Леонид Терушкин предположил в разговоре с «360», что «академически» поданный материал могли счесть не пропагандой, а научно-исследовательской работой.

Польская общественность оказалась возмущена перевыпуском «Майн кампф» — даже с оговорками и комментариями историков. Многие сочли это оправданием и даже пропагандой идей Гитлера. При этом написана книга из рук вон плохо, как отмечают эксперты, её автор никогда не отличался литературным талантом.

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