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Общество

Память жертв Холокоста почтили в Псковском районе

Митинг, посвящённый памяти жертв Холокоста, прошёл 24 января у мемориала в деревне Лухново Псковского района — на месте расстрела советских граждан в 1941 году. Традиционное мероприятие состоялось в рамках недели памяти, посвящённой годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря «Освенцим» и скорби по погибшим в годы немецко-фашисткой оккупации псковичам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Холокост — страшная трагедия, суровый урок всему человечеству о недопустимости дискриминации людей. Сегодня наша общая ответственность, наш общий долг — сделать так, чтобы нынешнее и будущее поколения знали об ужасах Холокоста, чтобы ни у кого и никогда не возникло даже мысли о возможности допустить подобное», — отметил в своем выступлении перед участниками митинга заместитель начальника управления внутренней политики администрации Псковской области Антон Семенов.

В ходе мероприятия к собравшимся обратился также председатель псковского отделения Российского еврейского конгресса Юрий Аронов. «То, что произошло почти 80 лет назад, умом пережить тяжёло. В просвещённом XX веке люди, увлеченные властью, обличенные идеей, решили, что могут уничтожать нации, которые им неугодны. Огромный вал жертв, в основном еврейского народа, заставил говорить все мировое сообщество о том, что это было не просто массовое убийство, а геноцид. Сегодня, когда новые поколения идут за нами, нам необходимо извлечь уроки из той огромной человеческой трагедии», – отметил он.

В продолжение мероприятия учащаяся 10-го класса Псковского гуманитарного лицея Мария Аронова прочитала стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр», посвящённое теме расстрелов германскими оккупационными властями еврейского населения в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны. После этого участники митинга возложили цветы к мемориальному камню и почтили память жертв минутой молчания.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Эта дата призвана напомнить о наиболее массовом геноциде в мировой истории. Ужасная катастрофа европейского еврейства началась в 1933 году и продлилась вплоть до 1945 года. Жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.

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