5330 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

11:54, 27 января 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 330 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 25, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 513 случаев), на третьем – Псковский район (2 451 случай).

Всего в Псковской области выявлен 28 871 случай заражения коронавирусом, выздоровело 16 748 пациентов, 127 человек умерло.