Новостройки в России хотят оборудовать системой против распространения инфекций
Все новостройки в России хотят оборудовать системой против распространения инфекций. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, пишет газета «Известия».
Документ разработал Минстрой, участники рынка внесли в него свои дополнения. В частности, предлагается ввести правило по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции вместо естественной в новостройках и при реконструкции жилья.
Естественная система вентиляции представляет собой шахты и вытяжки, в них воздух забирается из квартир и выталкивается наверх через чердачные помещения за счет перепадов давления. Механическая система предполагает установку вентилятора на чердаке, который вытягивает воздух вверх принудительно.
В домах с естественными системами воздухообмен нестабилен. Вместо того чтобы выйти наверх, потоки перетекают между квартирами. Вместе с ним могут переходить запахи, к примеру табака или приготовленной пищи, а также инфекции, вирусы, грибки.
Разница в стоимости систем естественной вентиляции и механической в зависимости от этажности дома может составлять 15-25%.
В отличие от системы естественной вентиляции, для которой требуются большие вентиляционные шахты, «крадущие» квадратные метры, в механической системе можно использовать компактные трубы.