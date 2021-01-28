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Общество

Новостройки в России хотят оборудовать системой против распространения инфекций

Все новостройки в России хотят оборудовать системой против распространения инфекций. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, пишет газета «Известия».

Документ разработал Минстрой, участники рынка внесли в него свои дополнения. В частности, предлагается ввести правило по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции вместо естественной в новостройках и при реконструкции жилья.

Естественная система вентиляции представляет собой шахты и вытяжки, в них воздух забирается из квартир и выталкивается наверх через чердачные помещения за счет перепадов давления. Механическая система предполагает установку вентилятора на чердаке, который вытягивает воздух вверх принудительно.

В домах с естественными системами воздухообмен нестабилен. Вместо того чтобы выйти наверх, потоки перетекают между квартирами. Вместе с ним могут переходить запахи, к примеру табака или приготовленной пищи, а также инфекции, вирусы, грибки.

Разница в стоимости систем естественной вентиляции и механической в зависимости от этажности дома может составлять 15-25%.

В отличие от системы естественной вентиляции, для которой требуются большие вентиляционные шахты, «крадущие» квадратные метры, в механической системе можно использовать компактные трубы.

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