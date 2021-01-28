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Общество

110 млн рублей направят на ремонт дорог Запсковья

110 млн рублей направят в этом году на ремонт дорог Запсковья. Об этом заявил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в рамках прямой линии губернатора Михаила Ведерникова с жителями Псковской области 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С жалобой на плохое состояние дорог на Запсковье обратилась псковичка Валентина Волчкова. По её словам, в районе её проживания находятся банк на улице Алтаева, магазин и поликлиника, школы № 20 и 22, почта, до которых невозможно нормально добраться.

«Ходила к местному депутату. Сказали, что обратят внимание на данную проблему, но до сих пор нет реакции», – посетовала псковичка.

«Мы идём неплохими темпами по приведению в порядок дорог, дворов, общественных территорий. Мы идём от большего к меньшему, всё сразу сделать невозможно. Обращения по этим объектам от жителей были, и отрезки улицы Инженерной, Алтаева, Звёздной и Новосёлов включены в план ремонта на 2021 год. Давайте уточним у заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, какие именно там будут участки», – сказал Михаил Ведерников.

Александр Коновалов поблагодарил региональные власти за помощь муниципалитету в части развития и модернизации дорожной сети. «В 2020 году была сделана улица Текстильная, проведены работы на Инженерной. На 2021 год большой план работ: улицы Алтаева, Новосёлов, окончание работ на Крупской, работы на Звёздной, продолжение работ на Инженерной. На эти цели будет направлено 110 млн рублей», – прокомментировал замглавы администрации Пскова.

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